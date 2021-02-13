Enner Valencia, "Gol attığım için çok mutluyum"

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, 'Gol attığım için çok mutluyum'
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13 Şubat 2021 21:23
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Karagümrük karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karagümrük karşısında galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Valencia, "3 puan için mutluyuz. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı biraz daha kapandık. Yine de prese, baskıya devam edip 3 puanı almayı bildik. Bugün en önemlisi buydu" dedi.

Attığı golü de yorumlayan Valencia, "Takıma katkı da bulunsak iyi olabilirdi. Gol atınca daha çok mutlu oluyorsunuz. Sezon sonuna kadar aynı istikrarla devam etmeliyiz" şeklinde konuştu. 



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