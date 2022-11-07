Enner Valencia: "Aklım sadece Fenerbahçe'de"

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia: 'Aklım sadece Fenerbahçe'de'
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07 Kasım 2022 22:39
Fenerbahçe'nin, Sivasspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü atan Enner Valencia, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

Valencia, "Sivasspor'u iyi tanıyoruz, zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalınca, işler daha zor oldu. Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu." dedi.

Ekvadorlu golcü, sözlerini, "Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz. Sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğiz. Hollanda'daki 'Valencia'ya dikkat etmeliyiz' haberleri mutluluk verici." diye tamamladı.

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