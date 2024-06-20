Engelli milli sporcu, düğün takıları ile alınan ekipmanla dünya şampiyonu oldu

Kayserili milli sporcu Öner Bozbıyık, antrenörlüğünü yapan eşi Sema Bozbıyık'ın düğünlerinde takılan altınları satarak aldığı ekipmanla Boccia Dünya Kupası'nın Sao Paulo ayağında altın madalya kazandı.



Sema Bozbıyık, ağır engelli bireylerin oynayabildiği tek spor olarak bilinen bocciada milli sporcu ünvanına sahip eşi Öner Bozbıyık'ın dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmeye çalıştı.



Amatör ekipmanlarla sürdürülen çalışmalarla iyi bir derece alınmayacağını düşünen Bozbıyık, düğününde takılan altınları satarak eşine bu alanda kullanılan profesyonel top ve rampa aldı.



Yeni ekipmanlarla hazırlıklarını yapan Bozbıyık çifti, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Boccia Dünya Kupası'nda BC3 tek erkekler kategorisi ve BC3 karışık çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.



Sema Bozbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin en büyük hayalinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.



Eşinin kurduğu hayallere hem antrenör hem de hayat arkadaşı olarak ortak olduğunu belirten Sema Bozbıyık, "Çalışmalara başladığımız malzememiz vardı ancak dünya genelinde bu sporla ilgilenenler çok daha iyi ekipmanla çalışıyordu. Bu sporda başarı kazanmak için de iyi ekipmanla çalışmak gerekiyordu." dedi.



- "Bir ilki gerçekleştirmiş olmanın verdiği gururla ülkemize döndük."



Ekipmanlarının yetersiz olduğunu 2023 yılında Portekiz'de düzenlenen Boccia Avrupa Kupası'nda daha net bir şekilde gördüklerini vurgulayan Sema Bozbıyık, şöyle konuştu:



"Ordan döndükten sonra iyi bir top seti ve yeterli bir rampa almaya karar verdik. Bunun için de düğünde bana takılan altınları satmak gerekiyordu. 'Hayalin buysa ben de hayaline ortak olmak istiyorum.' deyip sattım. Bu alanda en iyi malzemeyi yurt dışından getirtdik. 2 ay boyunca gece gündüz çalıştık. Brezilya'ya giderken İstiklal Marşı'mızı ağlayarak okumayı hayal etmiştik. Şükürler olsun şampiyondan iki altın madalya ile döndük. Bu başarı Türkiye'de boccia sporunda alınmış en yüksek başarı. Bir ilki gerçekleştirmiş olmanın da verdiği gururla ülkemize döndük."



- "Brezilya'da İstiklal Marşı'mızı okutmak için birbirimize söz vermiştik."



Milli sporcusu Öner Bozbıyık ise eşiyle bir yıl önce Yalova'da bir müsabakada tanıştığını ve o günden sonra hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi.



Eşiyle birlikte daha çok başarılara imza atacaklarına inandıklarını vurgulayan Bozbıyık, şunları kaydetti:



"Eşim hem boccia antrenörü hem de boccia hakemi, sporun içinden gelen bir isim. Eşim bocciaya tutkumu yakından görünce hayallerime ortak olmak istedi. O ekipmanları aldığımızda düğünümüzü yeni yapmıştık. Bazı borçlarımız vardı. Elimizde para edecek tek şey eşimin altınlarıydı. Altınları satmayı ben hiç düşünmemiştim. Eşim bu altınları satıp ekipman almak istediğini söyledi. Ekipmanlar gelince çalışmaya başladık ve eşimle Brezilya'da İstiklal Marşı'mızı okutmak için birbirimize söz vermiştik. Brezilya'da dünyaca ünlü oyuncularla mücadele ettik. Finalde turnuvanın favorisi Brezilyalı oyuncuyu 8-0 gibi net bir skorla yenerek altın madalya kazandık ve sözümüzü yerine getirdik."





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