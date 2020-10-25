Enes Ünal'ın takımı Getafe, sahasında kaybetti

La Liga'da 7. hafta mücadelesinde Getafe ile Granada, Coliseum Alfonso Perez'de karşılaştı. Konuk ekip maçı 1-0 kazandı.



Karşılaşmada Granada'nın golü 45+2. dakikada Angel Montoro'dan geldi.



ENES ÜNAL SONRADAN GİRDİ



Getafe'de milli oyuncumuz Enes Ünal, 64. dakikada Nyom'un yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Granada, puanını 13'e yükseltti. Getafe ise 10 puanda kaldı.



Getafe, La Liga'nın 8. haftasında Valencia'ya konuk olacak. Granada ise aynı haftada; sahasında Levante ile karşılaşacak.



