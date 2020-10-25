Enes Ünal'ın takımı Getafe, sahasında kaybetti

La Liga'nın 7. haftasında Getafe ile Granada, karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Enes Ünal'ın takımı Getafe, sahasında kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2020 22:28
La Liga'da 7. hafta mücadelesinde Getafe ile Granada, Coliseum Alfonso Perez'de karşılaştı. Konuk ekip maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Granada'nın golü 45+2. dakikada Angel Montoro'dan geldi.

ENES ÜNAL SONRADAN GİRDİ

Getafe'de milli oyuncumuz Enes Ünal, 64. dakikada Nyom'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Granada, puanını 13'e yükseltti. Getafe ise 10 puanda kaldı.

Getafe, La Liga'nın 8. haftasında Valencia'ya konuk olacak. Granada ise aynı haftada; sahasında Levante ile karşılaşacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için