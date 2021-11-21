Enes Ünal attı, Getafe 4 golle kazandı

İspanya La Liga'da Enes Ünal'ın da gol attığı maçta Getafe, sahasında Cadiz', 4-0'lık mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Enes Ünal attı, Getafe 4 golle kazandı
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21 Kasım 2021 17:58
İspanya La Liga'da Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe, sahasında Cadiz'i ağırladı.

4 HAFTADA 4 GOL!

Ligin 14. haftasında oynanan mücadeleyi Getafe 3-0'lık skorla kazandı. Getafe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mathias Olivera, 60. dakikada Jorge Cuenca, 81. dakikada Enes Ünal ve 90. dakikada Jaime Mata kaydetti. Enes böylece son 4 haftadaki 4. golüne imza attı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Enes Ünal, golünü attıktan sonra 82. dakikada yerini Dario Poveda'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Getafe, 14 maç sonunda 9 puana ulaştı. Cadiz ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Mallorca ile deplasmanda karşılaşacak. Cadiz ise kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.


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