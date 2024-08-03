Endrick: 'Arda ile oynamak çok keyifli'

Real Madrid'in yeni transferi Endrick, milli yıldızımız Arda Güler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



Arda Güler'in harika bir oyuncu olduğunu söyleyen Endrick, "Arda Güler ile birlikte oynamak çok keyifli, o harika bir oyuncu." sözlerini sarf etti.



TARAFTARLAR 'GELECEK' OLARAK GÖRÜYOR



Real Madrid'in 47.5 milyon euro karşılığında Palmeiras'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Brezilyalı yıldız Endrick, Milan ile oynanan hazırlık maçında Arda Güler ile birlikte sahaya ilk 11'de çıkmıştı.



19 yaşındaki Arda Güler ile 18 yaşındaki Endrick'in birlikte oynadığını görmekten büyük mutluluk duyan Real Madrid taraftarları, iki oyuncuyu kulübün geleceği için gördüklerini ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.







