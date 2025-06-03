En-Nesyri'ye Arabistan'dan sürpriz teklif: 25 milyon euro!

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri Suudi takımlarının kıskacında. Bu sezon lige yeni yükselen Neom'un 28 yaşındaki golcü ile ilgilendiği ve kısa süre içinde Sarı- Lacivertliler ile temasa geçeceği öğrenildi.
35 MİLYON BONSERVİS BEKLENİYOR
Suudi ekibinin Faslı yıldız için 25 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planladığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin de golcü yıldızın satışına sıcak baktığı ancak golcü futbolcu için en az 35 milyon Euro talep edeceği de gelen haberler arasında.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 52 maçta çıkan En Nesyri 30 gol, 7 asiste imza attı.
35 MİLYON BONSERVİS BEKLENİYOR
Suudi ekibinin Faslı yıldız için 25 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planladığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin de golcü yıldızın satışına sıcak baktığı ancak golcü futbolcu için en az 35 milyon Euro talep edeceği de gelen haberler arasında.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 52 maçta çıkan En Nesyri 30 gol, 7 asiste imza attı.
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