En-Nesyri'ye Arabistan'dan sürpriz teklif: 25 milyon euro!

Suudi ekibinin Faslı golcü için Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro teklif etmeyi planladığı Sarı-lacivertlilerin ise 35 milyon Euro talep edeceği ifade ediliyor.

calendar 03 Haziran 2025 12:08
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
En-Nesyri'ye Arabistan'dan sürpriz teklif: 25 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri Suudi takımlarının kıskacında. Bu sezon lige yeni yükselen Neom'un 28 yaşındaki golcü ile ilgilendiği ve kısa süre içinde Sarı- Lacivertliler ile temasa geçeceği öğrenildi.

35 MİLYON BONSERVİS BEKLENİYOR

Suudi ekibinin Faslı yıldız için 25 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planladığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin de golcü yıldızın satışına sıcak baktığı ancak golcü futbolcu için en az 35 milyon Euro talep edeceği de gelen haberler arasında.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 52 maçta çıkan En Nesyri 30 gol, 7 asiste imza attı. 


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.