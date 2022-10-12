Süper Lig mücadelesi bir kez daha sahne aldı ve yarış kızıştıkça sporseverlerin ilgisi artmaya devam ediyor.



Peki internette hangi şehirde hangi takımın maçları daha çok aratılıyor? İşte bu sorudan yola çıkan Expressvpn'in yaptığı araştırmaya göre 2017 ile 2021 yılları arasında en çok aranan takım Galatasaray oldu.



Sarı-kırmızılı ekip 44 ilde başı çekti. Cimbom, Türkiye'nin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir başta en çok maçları online izlenen takım... Gümüşhane, Iğdır ve Kırıkkale'de açık ara önde...



Maçları en az izlenen şehirlerse Rize, Trabzon ve Çankırı... Sarı-kırmızılı ekibi 30 şehirle ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor.



Sarı-lacivertlileri en çok izleyen şehirler Çankırı, Sinop ve Burdur... En az izleyenlerse Gümüşhane, Ordu ve Trabzon...





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