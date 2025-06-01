Emrecan Terzi: 'Kimsenin şüphesi olmasın'

Beşiktaş forması giyen Emrecan Terzi, Bodrum FK maçının ardından konuştu.
Emrecan Terzi, "3. olamadığımız için evet üzüldük ancak Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Seneye de bunun için yarışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
21 yaşındaki futbolcu, ayrıca, "İlk başlarda adaptasyonum zor oluyordu. Çünkü hem uzun süre oynamadım hem üstüne sakatlıkla beraber oynamadım. Ondan sonra sahaya dönmek gerçekten çok zordu benim için ama her geçen gün performansımı artırdığımı düşünüyorum ve artırmaya da devam edeceğimi biliyorum." sözlerini sarf etti.
Emrecan Terzi, "3. olamadığımız için evet üzüldük ancak Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Seneye de bunun için yarışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
21 yaşındaki futbolcu, ayrıca, "İlk başlarda adaptasyonum zor oluyordu. Çünkü hem uzun süre oynamadım hem üstüne sakatlıkla beraber oynamadım. Ondan sonra sahaya dönmek gerçekten çok zordu benim için ama her geçen gün performansımı artırdığımı düşünüyorum ve artırmaya da devam edeceğimi biliyorum." sözlerini sarf etti.