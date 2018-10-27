İspanya Ligi'nde 10. hafta maçında Celta Vigo ile Eibar karşılaştı. Maçta kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Celta Vigo oldu.
Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 5, 36 ve 82. dakikada Iago Aspas, 56. dakikada Brais Mendez kaydetti.
EMRE MOR 11 BAŞLADI, YERİNİ OKAY'A BIRAKTI
Ev sahibi Celta Vigo'da milli futbolcumuz Emre Mor maça 11'de başladı. 74 dakika sahada kalan Emre Mor oyundan çıkarken yerini bir başka milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya bıraktı.
La Liga'da 6 hafta sonra kazanan Celta Vigo puanını 13'e yükseltti. Eibar 11 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Celta Vigo, Real Betis'e konuk olacak. Eibar, Deportivo Alaves'i ağırlayacak.
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Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 5, 36 ve 82. dakikada Iago Aspas, 56. dakikada Brais Mendez kaydetti.
EMRE MOR 11 BAŞLADI, YERİNİ OKAY'A BIRAKTI
Ev sahibi Celta Vigo'da milli futbolcumuz Emre Mor maça 11'de başladı. 74 dakika sahada kalan Emre Mor oyundan çıkarken yerini bir başka milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya bıraktı.
La Liga'da 6 hafta sonra kazanan Celta Vigo puanını 13'e yükseltti. Eibar 11 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Celta Vigo, Real Betis'e konuk olacak. Eibar, Deportivo Alaves'i ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın