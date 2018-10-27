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Emre Mor ile Okay oynadı, Celta Vigo coştu

İspanya Ligi'nde Emre Mor'un 11 başladığı, Okay Yokuşlu'nun sonradan oyuna dahil olduğu maçta Celta Vigo, Eibar'ı farklı mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Emre Mor ile Okay oynadı, Celta Vigo coştu
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27 Ekim 2018 21:19
İspanya Ligi'nde 10. hafta maçında Celta Vigo ile Eibar karşılaştı. Maçta kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Celta Vigo oldu.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 5, 36 ve 82. dakikada Iago Aspas, 56. dakikada Brais Mendez kaydetti.

EMRE MOR 11 BAŞLADI, YERİNİ OKAY'A BIRAKTI

Ev sahibi Celta Vigo'da milli futbolcumuz Emre Mor maça 11'de başladı. 74 dakika sahada kalan Emre Mor oyundan çıkarken yerini bir başka milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya bıraktı.

La Liga'da 6 hafta sonra kazanan Celta Vigo puanını 13'e yükseltti. Eibar 11 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Celta Vigo, Real Betis'e konuk olacak. Eibar, Deportivo Alaves'i ağırlayacak.

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