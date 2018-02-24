İspanya La Liga'nın 25. haftasında Celta Vigo, sahasında konuk ettiği Eibar'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Iago Aspas ve 79. dakikada Maximiliano Gomez kaydetti.
EMRE MOR'DAN ASİST
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Celta Vigo'nun Türk yıldızı Emre Mor, 46. dakikada Sisto yerine oyuna dahil olurken ikinci yarıda oynadığı güzel futbolla alkış aldı. Emre Mor, Celta Vigo'nun attığı ilk golde Aspas'a asist yapan isim oldu.
3 maç ardından kazanan Celta Vigo, bu sonucun ardından 35 puanla 7. sıraya yükseldi. Eibar ise 35 puanda kaldı ve averajla 8. sıraya geriledi.
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Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Iago Aspas ve 79. dakikada Maximiliano Gomez kaydetti.
EMRE MOR'DAN ASİST
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Celta Vigo'nun Türk yıldızı Emre Mor, 46. dakikada Sisto yerine oyuna dahil olurken ikinci yarıda oynadığı güzel futbolla alkış aldı. Emre Mor, Celta Vigo'nun attığı ilk golde Aspas'a asist yapan isim oldu.
3 maç ardından kazanan Celta Vigo, bu sonucun ardından 35 puanla 7. sıraya yükseldi. Eibar ise 35 puanda kaldı ve averajla 8. sıraya geriledi.
Emre Mor'dan bu sefer asist geldi ✅#CeltaVigo @Emremor29 pic.twitter.com/cwA3ExTtbU
— SerkannD (@serkandevecii) 24 Şubat 2018
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