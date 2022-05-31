Fatih Karagümrük'ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Fenerbahçe'yi istiyor.



Fenerbahçe ile Karagümrük kadın takımlarının Vefa Stadı'nda oynadığı maç önemli bir transfer görüşmesine sahne olmuştu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasındaki pazarlığı gündeme gelmişti.



Hurma, Celta Vigo'dan tapusunu aldığı genç oyuncudan para kazanmaya sıcak bakıyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ



Bu sezon 29 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan ve performansıyla dikkat çeken Emre'nin de Fenerbahçe'den gelen teklife olumlu baktığı kaydedildi. Genç yeteneğin Devler Ligi'nde mücadele etmeyi istediği belirtildi. Koç'un ayrıca ziyarette TFF seçimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.



