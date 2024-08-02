Emre Mor'a teklif yağmuru

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı.
Eyüpspor'un yanı sıra; Konyaspor ve Rizespor'un da 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Kasımpaşa'nın da Emre Mor için nabız yokladığı ancak yıllık ücretinin fazla olmasından dolayı transferin şimdilik askıya alındığı öğrenildi.
27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Eyüpspor'un yanı sıra; Konyaspor ve Rizespor'un da 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Kasımpaşa'nın da Emre Mor için nabız yokladığı ancak yıllık ücretinin fazla olmasından dolayı transferin şimdilik askıya alındığı öğrenildi.
27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
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