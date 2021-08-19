Emre Kocadağ: "Batshuayi mükemmel geldi!"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, yeni transferlerin durumunu değerlendirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Emre Kocadağ: 'Batshuayi mükemmel geldi!'
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19 Ağustos 2021 10:13
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği transfer raporu doğrultusunda yapılan çalışmaların olumlu yansımasından mutlu olduklarını belirtti.

Siyah beyazlı takımın kadroya kattığı Alex Teixeira'nın 2 gündür çıktığı antrenmanlarda teknik fizik ve kondisyon olarak çok iyi bir izlenim bıraktığına dikkat çeken Kocadağ "Şu anda uyum aşamasında bir çalışma yapılıyor. Herkes inanılmaz hırslı ve inançlı. İlk maçta Rize karşısındaki 3 puan ve goller moralleri yükseltti" dedi.

Siyah beyazlı takımın yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin de İngiltere'de sezon başı kamplarına katılıp hazır geldiğini ifade eden Kocadağ, "Batshuayi'nin form durumu mükemmel." sözleriyle konuşmasını noktaladı.  


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