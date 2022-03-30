Emre Güral, İtalya'ya transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen, bu sezon boşta olan Emre Güral'ın yeni adresi İtalya oldu.
32 yaşındaki Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Emre Güral, Türkiye'de Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü gibi takımlarda forma giydi.
32 yaşındaki Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Emre Güral, Türkiye'de Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü gibi takımlarda forma giydi.