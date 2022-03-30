Emre Güral, İtalya'ya transfer oldu

Bonservisi elinde olan Emre Güral, İtalyan ekibi ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Emre Güral, İtalya'ya transfer oldu
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30 Mart 2022 12:42
Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen, bu sezon boşta olan Emre Güral'ın yeni adresi İtalya oldu.

32 yaşındaki Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Emre Güral, Türkiye'de Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü gibi takımlarda forma giydi.

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