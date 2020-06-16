Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Emre Belözoğlu, Alexander Sörloth ile girdiği polemiğin ardından yedek kulübesinde kırmızı kart gördü!

Haber; Sporx.com
Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü!
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16 Haziran 2020 21:13
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının 24. dakikasında çift sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Alexander Sörloth ile sözlü diyaloğa giren yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, bir anda öfkelendi. Sörloth, Emre Belözoğlu'na 'Sus' işareti yaptı. Cüneyt Çakır, önce Emre'ye sarı kart gösterdi.

4. hakem diyaloğun olduğu yere gelerek, Emre Belözoğlu'na sakin olması yönünde uyarıda bulundu ancak deneyimli futbolcu, polemiğe devam etmesinin ardından Cüneyt Çakır'dan ikinci sarı kartını gördü.

Bu kart sonrası Emre Belözoğlu itirazlarına devam etti ancak Volkan Demirel, sarı lacivertli oyuncuyu koluna girerek soyunma odasına götürdü.

Pozisyonun ardından Alexander Sörloth da sarı kart gördü.

*Görüntüler ATV canlı yayınından alınmıştır.







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