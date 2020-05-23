Survivor Anlat Bakalım bayram özel programı yapılacak. Acun Ilıcalı bugün yapılan ada konseyinde büyük sürprizi yarışmacılara açıkladı. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ilıcalı, Survivor bayram özel programında neler olacağını duyurdu. Survivor bayram Anlat Bakalım yarışmasına birbirinden ünlü isimler katılacak.
BAYRAM ÖZEL PROGRAMI NASIL OLACAK?
Bayramın ilk günü futbol maçının rövanşı yapılacak. Bu yarışmanın sonrasında ünlülerin katılacağı Anlat Bakalım olacak.
Bayramın ikinci gününde karaoke yarışması yapılacak. Yarışmada performansları seyirciler oylayacak. Sonrasında Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Canlı yayınla Acun Ilıcalı'nın hesabından seyircilere sorular sorulacak. Yarışmacılar ise doğru cevapları tahmin etmeye çalışacak.
SURVIVOR'DA BAYRAM NASIL GEÇECEK?
Acun Ilıcalı, heyecanla izlenen Survivor yeni bölümdeki ada konseyinde bayram haftasının detaylarını açıkladı. Acun Ilıcalı "Planımız şu; Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak. Üç güne üç ayrı program yaptık. Seyircilerimiz bayramda evlerinde olacaklar. Onları eğlendirmek istiyoruz. Madem onlar bayramda çıkamayacaklar, bizim görevimiz de onlara unutamayacakları bir bayram geçirtmek." dedi. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde açıkladığı 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günü Survivor 2020 bayram programı şu şekilde;
BAYRAMIN İLK GÜNÜ 24 MAYIS PAZAR
Bayramın ilk günü Survivor'da ilk olarak futbol maçının rövanşı yapılacak. Acun Medya ekibi ile Survivor 2020 yarışmacıları bir kez daha kum sahada futbol mücadelesi verecek. Devamında ise Survivor yarışmacılarının her birinin bir ünlü ile eşleştiği Anlat Bakalım oyunu ekrana gelecek. Oyunda her yarışmacı bireysel olarak mücadele edecek. Anlat Bakalım oyununda Türkiye'den canlı yayınla yarışmaya katılacak 11 ünlü isim ile Survivor yarışmacıları, kelimeleri birbirlerine anlatmaya çalışacak.
BAYRAMIN 2. GÜNÜ 25 MAYIS PAZARTESİ
Survivor 2020'de bayramın ikinci gününde yarışmacılar, bir kez daha karaoke yapacak. Fakat bu sefer yarışmacıları seyirciler oylayacak. Sonrasında Survivor tarihinde bir ilk yapılacak. Canlı yayında bir yarışma yapılacak. Yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın hesabından canlı yayında seyircilere soru soracak. Seyirciler sorulan sorulara evet ve hayır gibi verilecek cevaplar ile yüzde oranı belirlenecek. Yarışmacılar ise bu yüzde oranlarını tahmin etmeye çalışacak. Buna göre de puan kazanacaklar. Bu yarışmadan sonra ise Survivor'da bir dünya rekoru denemesi yapılacak. 2 milyon olan Instagram canlı yayın rekorunu Survivor 2020 yarışmacıları ile kırılmaya çalışacak. 25 Mayıs Pazartesi günü yapılacak bu canlı yayın sonrasında eğer dünya rekoru kırılırsa bir kutlama partisi yapılacak. O gün aynı zamanda doğum günü olan Cemal Can ise Djlik yapacak. Acun Ilıcalı, Nisa ve Aycan'dan bu konuda Cemal Can'a destek olmalarını istedi. Ve yapılacak olursa parti de canlı yayında yayınlarak bayramın ikinci günü de o şekilde bitirilecek.
BAYRAMIN 3. GÜNÜ 26 MAYIS SALI
Survivor'da bayramın 3. günü ilk olarak yarışmacılar, iletişim oyunu oynayacak. İletişim oyununu kazananlara bayramlık güzel bir ödül olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, devamında ise mükemmel bir şov yarışmacıları ve izleyicileri bekliyor. Acun Ilıcalı, "Bence Dominik Cumhuriyeti'nin ve belki de bütün Karayiler'in en iddialı şovunu size getireceğiz. Çok önemli bir gösteriyi hep beraber seyredeceksiniz" şeklinde şovun ne kadar büyük olacağının müjdesini verdi.
BAYRAM BOYUNCA YARIŞMACILAR NEREDE KALACAK?
Acun Ilıcalı, ada konseyinde bayram programını açıkladıktan sonra Survivor Evrim "Bayramda nerede kalacağız ve bayramlık giyecek miyiz?" diyerek yarışmacıların merak ettiği bir soruyu sordu. Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yarışmacıların bayram boyunca bayramlıklarını giyeceklerini söyledi. Ve bayramın ilk günü malikanede kalacak olan yarışmacıların ikinci günü ise büyük villada geçireceklerini açıkladı.
BAYRAM ÖZEL PROGRAMI NASIL OLACAK?
Bayramın ilk günü futbol maçının rövanşı yapılacak. Bu yarışmanın sonrasında ünlülerin katılacağı Anlat Bakalım olacak.
Bayramın ikinci gününde karaoke yarışması yapılacak. Yarışmada performansları seyirciler oylayacak. Sonrasında Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Canlı yayınla Acun Ilıcalı'nın hesabından seyircilere sorular sorulacak. Yarışmacılar ise doğru cevapları tahmin etmeye çalışacak.
SURVIVOR'DA BAYRAM NASIL GEÇECEK?
Acun Ilıcalı, heyecanla izlenen Survivor yeni bölümdeki ada konseyinde bayram haftasının detaylarını açıkladı. Acun Ilıcalı "Planımız şu; Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak. Üç güne üç ayrı program yaptık. Seyircilerimiz bayramda evlerinde olacaklar. Onları eğlendirmek istiyoruz. Madem onlar bayramda çıkamayacaklar, bizim görevimiz de onlara unutamayacakları bir bayram geçirtmek." dedi. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde açıkladığı 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günü Survivor 2020 bayram programı şu şekilde;
BAYRAMIN İLK GÜNÜ 24 MAYIS PAZAR
Bayramın ilk günü Survivor'da ilk olarak futbol maçının rövanşı yapılacak. Acun Medya ekibi ile Survivor 2020 yarışmacıları bir kez daha kum sahada futbol mücadelesi verecek. Devamında ise Survivor yarışmacılarının her birinin bir ünlü ile eşleştiği Anlat Bakalım oyunu ekrana gelecek. Oyunda her yarışmacı bireysel olarak mücadele edecek. Anlat Bakalım oyununda Türkiye'den canlı yayınla yarışmaya katılacak 11 ünlü isim ile Survivor yarışmacıları, kelimeleri birbirlerine anlatmaya çalışacak.
BAYRAMIN 2. GÜNÜ 25 MAYIS PAZARTESİ
Survivor 2020'de bayramın ikinci gününde yarışmacılar, bir kez daha karaoke yapacak. Fakat bu sefer yarışmacıları seyirciler oylayacak. Sonrasında Survivor tarihinde bir ilk yapılacak. Canlı yayında bir yarışma yapılacak. Yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın hesabından canlı yayında seyircilere soru soracak. Seyirciler sorulan sorulara evet ve hayır gibi verilecek cevaplar ile yüzde oranı belirlenecek. Yarışmacılar ise bu yüzde oranlarını tahmin etmeye çalışacak. Buna göre de puan kazanacaklar. Bu yarışmadan sonra ise Survivor'da bir dünya rekoru denemesi yapılacak. 2 milyon olan Instagram canlı yayın rekorunu Survivor 2020 yarışmacıları ile kırılmaya çalışacak. 25 Mayıs Pazartesi günü yapılacak bu canlı yayın sonrasında eğer dünya rekoru kırılırsa bir kutlama partisi yapılacak. O gün aynı zamanda doğum günü olan Cemal Can ise Djlik yapacak. Acun Ilıcalı, Nisa ve Aycan'dan bu konuda Cemal Can'a destek olmalarını istedi. Ve yapılacak olursa parti de canlı yayında yayınlarak bayramın ikinci günü de o şekilde bitirilecek.
BAYRAMIN 3. GÜNÜ 26 MAYIS SALI
Survivor'da bayramın 3. günü ilk olarak yarışmacılar, iletişim oyunu oynayacak. İletişim oyununu kazananlara bayramlık güzel bir ödül olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, devamında ise mükemmel bir şov yarışmacıları ve izleyicileri bekliyor. Acun Ilıcalı, "Bence Dominik Cumhuriyeti'nin ve belki de bütün Karayiler'in en iddialı şovunu size getireceğiz. Çok önemli bir gösteriyi hep beraber seyredeceksiniz" şeklinde şovun ne kadar büyük olacağının müjdesini verdi.
BAYRAM BOYUNCA YARIŞMACILAR NEREDE KALACAK?
Acun Ilıcalı, ada konseyinde bayram programını açıkladıktan sonra Survivor Evrim "Bayramda nerede kalacağız ve bayramlık giyecek miyiz?" diyerek yarışmacıların merak ettiği bir soruyu sordu. Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yarışmacıların bayram boyunca bayramlıklarını giyeceklerini söyledi. Ve bayramın ilk günü malikanede kalacak olan yarışmacıların ikinci günü ise büyük villada geçireceklerini açıkladı.
ACUN ILICALI'DAN BAYRAM MÜJDESİ
Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.
Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.
Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.
Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.
ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor.
PAYLAŞIM MERAKLANDIRDI
Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor.
PAYLAŞIM MERAKLANDIRDI
Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.
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Sercan-Burak Yılmaz
Yunus Emre-Bülent Serttaş
Aycan-Emre Belözoğlu
Elif-Murat Dalkılıç
Sercan-Burak Yılmaz
Yunus Emre-Bülent Serttaş
Aycan-Emre Belözoğlu
Elif-Murat Dalkılıç
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Barış- Cedi Osman
Nisa-Enis Arıkan
Cemal Can-Ezgi Mola
Berkan-Gupse Özay
Yasin-Hadise
Ardahan-Sarp Apak
Evrim-Yılmaz Morgül
Barış- Cedi Osman
Nisa-Enis Arıkan
Cemal Can-Ezgi Mola
Berkan-Gupse Özay
Yasin-Hadise
Ardahan-Sarp Apak
Evrim-Yılmaz Morgül