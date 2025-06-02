Emre Belözoğlu'ndan Eyüpspor iddialarına yanıt

Emre Belözoğlu, Arda Turan ile yollarını ayıran Eyüpspor ile anılmaya başladı.
Basında çıkan haberlerde 44 yaşındaki çalıştırıcının İstanbul temsilcisi ile anlaştığı iddia edildi.
Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu ise iddialar üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Belözoğlu, yaptığı paylaşımında, "Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor'un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
ANTALYASPOR'DA NE YAPTI?
Antalyaspor, Emre Belözoğlu yönetiminde 18 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe ile başlayan Emre Belözoğlu, Başakşehir ve MKE Ankaragücü'nü de çalıştırdı.
Basında çıkan haberlerde 44 yaşındaki çalıştırıcının İstanbul temsilcisi ile anlaştığı iddia edildi.
Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu ise iddialar üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Belözoğlu, yaptığı paylaşımında, "Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor'un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
ANTALYASPOR'DA NE YAPTI?
Antalyaspor, Emre Belözoğlu yönetiminde 18 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe ile başlayan Emre Belözoğlu, Başakşehir ve MKE Ankaragücü'nü de çalıştırdı.
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