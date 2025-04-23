Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın da eşlik ettiği Belözoğlu ve futbolcular Sam Larsson, Güray Vural, Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk, çocuklara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak forma, şapka ve atkı verdi.
Belözoğlu, gazetecilere açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın kutlu olmasını diledi.
- "Önceliğimiz alt sıradaki 4 takımdan uzaklaşmak"
Gazetecilerin Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları Sivasspor maçına ilişkin sorusu üzerine Belözoğlu, ligin sonuna yaklaştıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Antalyaspor'da her şey iyi gidiyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önceliğimiz alt sıradaki 4 takımdan olabildiğince uzaklaşmak. Kendimizi matematiksel olarak da rahat konuma getirmek istiyoruz. Oyuncularımız iyi çalışıyor. Sivasspor'un da tabiri caizse son çırpınışları. Değerli bir şehir. Süper Lig'de isim yapmış bir takım. İyi de futbolcuları var. Bizim için kolay olmayacak. İnşallah centilmence, sportmenliğe yakışır bir maç olur ve kente mutlu döneriz. Matematiksel olarak her şey bitmeden rahatladığımızı söylemek istemiyorum. Önümüzde 6 maç var."
Emre Belözoğlu'ndan 23 Nisan'da anlamlı ziyaret
Antalyaspor teknik direktörü Belözoğlu ile futbolcular hastanede çocukları ziyaret etti.
Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
- 18:47 Ziraat Bankkart, play off final serisi ilk maçında Galatasaray'ı mağlup etti
- 18:24 Trabzonspor'da 23 Nisan kutlması
- 18:20 Emre Belözoğlu'ndan 23 Nisan'da anlamlı ziyaret
- 17:52 Galatasaray'ın hedefi: 5. yıldız ve çifte kupa!
- 17:45 Galatasaray, yeni sezonda amatör branşların bütçesini artıracak
- 17:40 Galatasaray, futbolda çifte kupayı kovalayacak
- 16:37 MEB'den okullar için açıklama!
- 16:27 Trabzonspor: "Ahmet'imiz unutulmayacak!"
- 16:16 Russell: "Jokic şimdiye dek beş MVP ödülü kazanmalıydı"
- 16:15 Aivazoglou, NBA ile iş birliği üzerine: "Avrupa'daki en iyi kulüp rekabetini sunacağız"
- 16:12 Haliburton 'NBA'in en abartılan oyuncusu' seçilmesi üzerine konuştu
- 16:10 Mitchell: "Boston'ın şampiyon olması 7-8 yılı almıştı..."
- 16:09 İstanbul'daki deprem, Fenerbahçeli Diego Carlos'un ailesini korkuttu
- 15:26 Manisa FK final gibi maça bileniyor
- 15:23 Arkas Spor'un rakibi Fenerbahçe!
- 14:38 SON DAKİKA: İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem!
- 14:25 Altınordu'nun kozu Hüseyin Bulut!
- 14:22 Karşıyaka: "Camiamız bize inansın ve güvensin"
- 14:15 Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan vergi borcunu kapatma hedefi!
- 14:11 Biyonik kulakla duyan Aybüke yüzmede milli takımı hedefliyor
- 14:08 Milli karateci Ayza Akgün'ün hedefi Balkan şampiyonluğu
- 14:06 Haynes: "Oyuncular ödül oyları için lobi yapıyor"
- 14:06 Göztepe, Kupa'da 55 yıl sonra final için sahaya çıkacak
- 14:05 Dumars'tan Zion Williamson açıklaması: "Hiçbir oyuncuya zorunluluk yok"
- 14:04 Trae Young, Atlanta'da kalmak istiyor
- 14:03 Lakers, Luka Doncic'in profesyonelliğinden "etkilendi"
- 14:02 Hatayspor, Beşiktaş'a yenilirse Süper Lig'den düşecek!
- 13:58 Fenerbahçe'den kasiyerliğe: Ahmet Yiğit Gül'ün mücadelesi!
- 13:54 Fenerbahçe, Efeler Ligi'nde üçüncülük üçin parkede!
- 13:50 THY Euroleague play-off etabında ikinci maçlar oynanacak
- 13:44 Fenerbahçe Beko, seriyi sürdürmek istiyor!
- 13:41 Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesi 7 eksik!
- 13:36 Anadolu Efes, Avrupa'da 872. randevuda
- 13:20 Ali Koç - Mourinho zirvesinde Samandıra'daki görüşmede konuşulanlar!
- 13:15 Fenerbahçe'de sistem krizi!
- 12:48 Beşiktaş'ın radarındaki Serginho, kariyer sezonunu yaşıyor!
- 12:32 Daniel Guiza'dan itiraf: "Fenerbahçe'ye gitmem hataydı"
- 12:09 Yunanistan tarihinde ilk kez bir Türk hakem görev yapacak
- 12:03 Fenerbahçe'de gözler Divan Kurulu'nda
- 11:48 Trabzonspor, 8 numara için Brownhill'den vazgeçmiyor!
- 11:43 Anderson Talisca, yönetimden tam not aldı!
- 11:19 Mertens, antrenörlüğü de reddetti: "Dünyayı gezeceğim"
- 11:01 Fenerbahçe'de yaz-boz ilk 11!
- 10:29 Semih Kılıçsoy'a Benfica takibi!
- 10:29 Konya'da Dursun Özbek'e ağır tepki!
- 10:28 NBA'de yılın 6. adamı Payton Pritchard oldu
- 10:25 NBA play-off'larında Doncic'in 31 sayı attığı maçı kazanan Lakers seriyi 1-1 yaptı
- 10:23 En-Nesyri stop etti, Fenerbahçe üç kulvarda havlu attı
- 10:08 Galatasaray ile Ziraat Bankkart, filede kupa için sahaya çıkıyor
- 10:05 Beşiktaş'ta büyük temizlik: 11 isim topun ağzında!
- 09:53 Fenerbahçe'de yerli oyuncular formaya yabancı kaldı!
- 09:44 Beşiktaş'ta Gedson için veda sinyali!
- 09:38 Fenerbahçe'de Osayi Samuel belirsizliği!
- 09:34 Beşiktaş'tan yerli bek harekatı!
- 09:24 Onuachu için son teklif: 7 milyon euro
- 09:14 Lucas Torreira'dan kariyer rekoru!
- 09:12 UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ödeme!
- 09:09 Carlos Cuesta 50 gün sonra geri döndü!
- 09:05 Beşiktaş'ta Portekizli imzası!
- 09:02 Mertens 78 gün sonra 3 asistle döndü
Barcelona'ya 3 puan Dani Olmo'dan!
Manchester City, 90+4'de güldü!
Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi!
Tottenham'da kesin veda kararı: Ange Postecoglou
Manchester City'nin 75 milyon euro'luk kaleci hedefi
Avrupa'da transferin yeni gözdesi: Moise Kean!
Fiorentina'dan Müller hamlesi!
Ancelotti'den geleceğine dair net açıklama!
Spor dünyasında 2024'ün en iyilerine Laureus ödülleri verildi
Nottingham Forest, deplasmanda Tottenham'ı üzdü!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Mertens, antrenörlüğü de reddetti: "Dünyayı gezeceğim"
-
2
Konya'da Dursun Özbek'e ağır tepki!
-
3
Onuachu için son teklif: 7 milyon euro
-
4
Semih Kılıçsoy'a Benfica takibi!
-
5
Beşiktaş'ta Gedson için veda sinyali!
-
6
Beşiktaş'tan yerli bek harekatı!
-
7
Galatasaray'ın istediği Xhaka için Leverkusen'den açıklama
-
8
Mourinho'ya 'özel' ayrıcalık
-
9
UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ödeme!
-
10
Daniel Guiza'dan itiraf: "Fenerbahçe'ye gitmem hataydı"