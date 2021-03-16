Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'a 2 yıl 9 ay hapis cezası

Yağmur Aşık, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, daha sonra ikinci kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla da farklı bir soruşturma açılmıştı. Futbolcudan iki kızı ve bir oğlu olan Yağmur Aşık'ın çocuklarına şiddet uyguladığı da iddia edilmişti. Çift arasında boşanma davasıyla gün yüzüne çıkan ve cinayet planına kadar uzanan çok sayıda dava ve soruşturma dosyası adliyeye yansımıştı.



2 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS



Yağmur Aşık'a açılan davalardan biri de Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "Jandarmaya direnmek ve hakaret" davasıydı.



Bu davayı karara bağlayan Düzce Asliye Ceza Mahkemesi, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Yağmur Aşık'ı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.



ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK



Mahkeme cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gitmedi. Cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığı kaydedildi. Mahkemenin verdiği karar istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşirse Yağmur Aşık, cezanın infazı için hapse girecek. Yağmur Aşık'ın başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozulup infaz edilecek.



JANDARMANIN ÜZERİNE SÜRDÜ



Mahkeme kararına göre, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un ceza aldığı olay şöyle gelişti: Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada, Erdi Sungur ve yanında bir kişinin olduğu araç ihbarı yapıldı.



İhbarda belirtildiği gibi bir süre sonra Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın içinde olduğu araç, jandarma kontrol noktasına yaklaştı. Sürücü Erdi Sungur 'dur' ihtarına uymayarak, jandarma görevlisi Gökhan K.'nin üzerine aracı sürdü. Gökhan K. kendisini yana atarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Erdi Sungur, araçla jandarma görevlisinin eline çarpıp kaçtı.



KELEPÇELİ ELİYLE JANDARMAYI YARALADI



Daha sonra Erdi Sungur ve Yağmura Aşık, Cumayeri ilçesi Orta Merkez Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalandı. İkili burada da jandarma görevlilerine direndi. Yağmur Aşık "Hepinizin Allah belasını versin! Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar, pislikler. FETÖ'cü müsünüz, nesiniz" şeklinde hakaret içeren sözler söyledi. Ardından elinde takılı bulunan kelepçeyle jandarma görevlisi Alperen A.'ya vurdu. Jandarma görevlisi aldığı darbenin etkisiyle başından yaralandı. Mahkemenin kararında, sanıkların başka suçlardan da sabıkalı oldukları için ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşıldığı vurgulandı. Sanıkların yeniden suç işlemeyecekleri konusunda kanaat oluşmadığından cezada erteleme yoluna gidilmediği kaydedildi



