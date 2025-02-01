Emlak Konut, deplasmanda çok farklı galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Danilos Pizza'yı 90-66 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emlak Konut, deplasmanda çok farklı galip
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01 Şubat 2025 20:19

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Emlak Konut, Danilos Pizza'ya konuk oldu.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 90-66 kazandı.

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Burak Durmuş

Danilos Pizza: Henderson 26, Hande Çelebi 2, Cooke, Mompremier 17, Palenikova 11, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar 10, Aysude Torcu

Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 9, Macaulay 22, Parks 10, Gueye 11, Gamze Takmaz 6, Berfin Sertoğlu 15, Ceren Akpınar, İnci Güçlü

1. Periyot: 18-17 

Devre: 38-39

3. Periyot: 53-65

 

 

 



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