Emlak Konut, deplasmanda çok farklı galip

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Emlak Konut, Danilos Pizza'ya konuk oldu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Emlak Konut, Danilos Pizza'ya konuk oldu.
İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 90-66 kazandı.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Burak Durmuş
Danilos Pizza: Henderson 26, Hande Çelebi 2, Cooke, Mompremier 17, Palenikova 11, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar 10, Aysude Torcu
Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 9, Macaulay 22, Parks 10, Gueye 11, Gamze Takmaz 6, Berfin Sertoğlu 15, Ceren Akpınar, İnci Güçlü
1. Periyot: 18-17
Devre: 38-39
3. Periyot: 53-65