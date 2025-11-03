Emirhan Topçu'nun derbi dramı

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
1-3
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
2-3
02 Kasım
Young Boys-Basel
0-0
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
1-0
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
2-0
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
1-1
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
2-1
02 Kasım
Westerlo-Genk
0-1
02 Kasım
OH Leuven-Gent
4-0
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
1-0
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
2-1
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
4-1
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
0-0
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
2-1
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
1-0IPT
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
6-0
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
1-1
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
2-2
02 Kasım
Arouca-Moreirense
0-2
02 Kasım
FC Porto-Braga
2-1
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
2-0
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
2-1
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
1-0
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
2-1
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
3-0
02 Kasım
Monza-Spezia
1-0
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
0-1
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
8-2
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
3-2
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
1-3
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-3
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
3-0
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
3-2
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
4-1
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
2-3
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
3-1
02 Kasım
M.City-Bournemouth
3-1
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
1-2
02 Kasım
Alaves-Espanyol
2-1
02 Kasım
Barcelona-Elche
3-1
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
3-0
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
0-3
02 Kasım
Brest-Lyon
0-0
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
5-1
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
1-2UZS
02 Kasım
Verona-Inter
1-2
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
0-1
02 Kasım
Torino-Pisa
2-2
02 Kasım
Parma -Bologna
1-3
02 Kasım
AC Milan-Roma
1-0
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
4-1
02 Kasım
Lens-Lorient
3-0
02 Kasım
Lille-Angers
1-0
02 Kasım
Nantes-Metz
0-2
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
0-0
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
0-1

Emirhan Topçu'nun derbi dramı

Emirhan Topçu, siyah-beyazlı forma altında ikinci, Dolmabahçe'de ise ilk kez gol sevinci yaşadı. Ancak tecrübeli stoper, 83'üncü dakikada çok büyük hata yaptı.

calendar 03 Kasım 2025 08:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Emirhan Topçu'nun derbi dramı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sergen Yalçın'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Emirhan Topçu, dünkü Fenerbahçe derbisine harika başladı.

Savunmada ve hücumda çok iyi bir oyun ortaya koyan 25 yaşındaki oyuncu, 22. dakikada topu iki kez rakiplerinden kaptı ve ardından ağları sarsarak Beşiktaş'ı derbide 2-0 öne geçirdi. Emirhan, siyah-beyazlı forma altında ikinci, Dolmabahçe'de ise ilk kez gol sevinci yaşadı. Ancak tecrübeli stoper, 83'üncü dakikada çok büyük hata yaptı. Ndidi'nin geri pasında oyalanınca Jhon Duran araya girdi ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti. Yaptığı hatayla Beşiktaş'a maçı kaybettiren Emirhan, 90+1'de gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Emirhan, 8 Kasım'daki Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

RIDVAN DA NASİBİNİ ALDI


Sezon başında Beşiktaş'a geri dönen Rıdvan Yılmaz, dün derbiye de 11 başladı. 24 yaşındaki oyuncu, zaman zama rakipleri karışında zorlandı. Elinden geleni yapsa da tecrübeli oyuncu, mağlubiyete engel olamadı. Eleştirilen isimlerden biriydi.

ÜÇ DEFA KAPTAN DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisine kaptan çıktı. Ancak 26'ncı dakikada Orkun kırmızı gördü. Pazubent Ndidi'ye geçti. Nijeryalı oyuncu da 86'da oyundan çıktı. Bu kez kalan dakikalarda kaptanlık pazubendini Emirhan Topçu taktı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.