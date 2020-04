Eminem: "Michael, bir ara Detroit'e gel de üstünden smaç vurayım"

Ünlü rap sanatçısı Eminem, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a, kendisinin üzerinden smaç basacağını söylediği ve Jordan'ın gülmediğini anlattı.



ESPN'in 10 bölümlük belgeseli "The Last Dance"in çıkması ile, Jordan ile ilgili yeni hikayeler de ortaya çıkıyor.



Sway ile SiriusXM Shade 45'de bir röportajda Eminem, Jordan'a yaptığı bir şakanın nasıl garip bir gerilim yarattığı hikayeyi anlattı.



İki ünlü isim, spor ayakkabı tasarımı üzerinde işbirliği yapmak için görüşmelerde bulunmuşlardı ve Eminem, ilk başta her şeyin yolunda gittiğini söyledi:



"Konuşuyorduk ve her şey çok iyiydi, o da gayet iyiydi, her şey güzel gidiyordu. Telefon görüşmesinin sonunda dedim ki, 'Hey, bir ara Detroit'e gel de, üzerinden smaç vurayım.' dedim. Ve cırcır böcekleri ötmeye başladı. Ve telefon görüşmesi bittikten sonra 'Aman tanrım, sanırım işin içine etmiş olabilirim.' dediğimi hatırlıyorum."



Jordan, NBA tarihinin en iyi trash-talk yapan oyuncularından biri olarak biliniyor ve Eminem ciddi olmamış olsa bile, kesinlikle saygı isteyen bir figür.



"Bana göre, kafamda, tamamen bir şakaydı, değil mi? Jordan'ın üzerinden smaç vuracağımı düşünmek benim için çok saçma. Kafamdaki o saçma şeylerden biriydi, şaka yaptığımı bilmeli diyordum. Ama telefon görüşmesi bittiğinde 'Galiba şaka yaptığımı anlamadı.' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Çünkü o çok - yani, belgeselde de gördünüz - çok rekabetçi biri."



O görüşmeden bu yana, Slim Shady, 2017'de Jordan ile özel bir Air Jordan ayakkabı üzerinde işbirliği yapmıştı.