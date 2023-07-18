Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, 'Philly'de veya herhangi bir yerde' şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.



Embiid, UNINTERRUPTED Film Festivali'nde SpringHill Entertainment CEO'su Maverick Carter ile yaptığı röportajda geleceği hakkında samimi ifadeler kullandı:



"Şampiyonluk kazanmak istiyorum. Ne pahasına olursa olsun. Philly'de mi yoksa başka bir yerde mi, nerede olur bilmiyorum. Sadece bir şansım olsun istiyorum. İlkini kazanıp bir sonrakini düşünebilmenin nasıl bir his olduğunu görmek istiyorum.



Kolay bir şey değil, ama bir veya iki, üç kişiden fazlasını gerektiriyor. Etrafınızda iyi insanlar olması lazım... Her gün o seviyede olmak ve bu başarıya ulaşabilmek için çok çalışıyorum."



Son altı sezonun beşinde playoffların ikinci turundan öteye gidememiş olan Philadelphia ekibi, bu sezonun playofflarında 6. maçta evinde Boston Celtics'i eleme şansını heba etmiş ve bir sonraki maçta sezona veda etmişti.



