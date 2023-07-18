Embiid: "Şampiyonluk istiyorum, artık Philly'de mi olur başka yerde mi olur..."

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, 'Philly'de veya herhangi bir yerde' şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Embiid: 'Şampiyonluk istiyorum, artık Philly'de mi olur başka yerde mi olur...'
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18 Temmuz 2023 13:48
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 13:54
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, 'Philly'de veya herhangi bir yerde' şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.

Embiid, UNINTERRUPTED Film Festivali'nde SpringHill Entertainment CEO'su Maverick Carter ile yaptığı röportajda geleceği hakkında samimi ifadeler kullandı:

"Şampiyonluk kazanmak istiyorum. Ne pahasına olursa olsun. Philly'de mi yoksa başka bir yerde mi, nerede olur bilmiyorum. Sadece bir şansım olsun istiyorum. İlkini kazanıp bir sonrakini düşünebilmenin nasıl bir his olduğunu görmek istiyorum.

Kolay bir şey değil, ama bir veya iki, üç kişiden fazlasını gerektiriyor. Etrafınızda iyi insanlar olması lazım... Her gün o seviyede olmak ve bu başarıya ulaşabilmek için çok çalışıyorum."

Son altı sezonun beşinde playoffların ikinci turundan öteye gidememiş olan Philadelphia ekibi, bu sezonun playofflarında 6. maçta evinde Boston Celtics'i eleme şansını heba etmiş ve bir sonraki maçta sezona veda etmişti.

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