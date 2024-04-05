Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, bu sezon MVP tartışmalarının bir parçası olmadığı için mutlu olduğunu söyledi.



Embiid, MVP ödülünü kazandığı geçtiğimiz sezonun ardından gelişme gösterdikten sonra bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamaya hazır görünmüş olsa da, sakatlığı sebebiyle iki aylık bir periyodu kaçırarak NBA'in yeni 65 maç oynama zorunluluğu kapsamında ödül alma hakkını kaybetmişti.



Embiid, NBA'de sayı kralı olmasının yanı sıra, asist ortalamasında kariyer rekoruna ulaşmış ve bazı tarihi performanslara imza atmıştı. Ancak menisküs sakatlığı nedeniyle normal sezonunda yakaladığı tek başarılar, All-Star adaylığı ve birkaç Haftanın Oyuncusu ödülleri olmuştu.



76ers süperstarı, üç yıl boyunca MVP tartışmalarında yer aldıktan sonra bu sezon bunun dışında kalması konusunda ne hissettiğini şu ifadelerle anlattı:



"Tartışmaların bir parçası olmadığım için mutluyum. Uzun zamandır çok toksik bir hal almaya başlamıştı. Ama dürüst olacağım, bu yılki tartışmalar biraz sıkıcıydı, yeterince toksiklik yoktu.



Bu bir yandan eğlenceli olsa da, aynı zamanda bir noktada oldukça kötü de. Ama bunlarla alakam olmadığı için mutluyum. Ben sağlığıma kavuşmaya odaklanmış durumdayım. Tüm adaylar harika oyuncular tabii ki. Hepsi de kazanmayı hak ediyor. Ödülü sadece bir kişinin kazanması üzücü."



Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo kariyerlerinin üçüncü ödülü için yarışırken, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander ve Jayson Tatum gibi yıldızlar da bu ödülü kariyerlerinde ilk kez kazanmayı umuyor.





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