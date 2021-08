Embiid: "Her zaman, tek şehirde oynama hayalim vardı!"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, kariyerinde her zaman tek şehirde oynama hayali olduğunu söyledi.



Salı günü Embiid, 76ers'a uzun vadeli bir bağlılık göstererek çok yıllı bir uzatma kontratı imzalamıştı. Bu imza sonrası Embiid şu açıklamalarda bulundu:



"Kariyerimi Philly'de bitirmek istiyorum, yani bu kontrat, bu hayalimi gerçekleştirmem için bir fırsat. Burada olduğum için minnettarım."



MVP kalibresinde geçirdiği bir sezon sonrası 27 yaşındaki All-Star oyuncu, takımla olan yolculuğunu şöyle değerlendirdi:



"Benim basketbol oynamamam gerekiyordu. 16 yaşında oynamaya başladığım için, öğrenmek zor oldu. Ama hep daha iyi olmaya ve yaptığım her şeyde daha da gelişmeye istekli biriydim. Sürekli hayatımın bir film gibi olduğunu söylerim, çünkü her şey çok hızlı gelişti."



"BAŞKA BİR YERDE OLMAYI İSTEMEM"



Embiid ayrıca, takımda uzun süre bulunmasının şehri ve hayranları için ne anlama geldiğinin de son derece farkında olduğunu belirtti:



"Taraftarlar, kendileri için ne hissettiğimi zaten biliyorlar. Onları çok seviyorum. Harika bir ilişkimiz var. Söyleyebileceğim pek bir şey yok, inişli çıkışlı her dönemde beni desteklemişlerdi.



Her zaman tek şehirde oynamak gibi bir hayalim vardı. Philly ve benim, hep mükemmel bir çift olduğumuzu düşünmüşümdür. Bu şehir sporu çok önemsiyor ve oldukça tutkulular. Onları çok seviyorum ve başka bir yerde olmayı istemem.



Umarım hep birlikte bu şampiyonluk hedefi üzerinde çalışmaya devam ederiz ve sonra daha fazlasını konuşuruz."



Embiid, geçtiğimiz sezon maç başına 28.5 sayı ile ligdeki en iyi dördüncü sayı ortalamasını yakalamış ve 10.6 ribaund çekmişti.