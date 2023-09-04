Elif Şahin: ''Türk önde, Türk ileri''

A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından İlkin Aydın ve Elif Şahin, Sırbistan'ı 3-2 yenip Avrupa Şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın açıklamalarda bulundu.



Mutlu olduklarını dile getiren İlkin Aydın, "Bu kadar savaşarak, pes etmeyerek kazandığımız için mutlu oldum. 3-0 olsa belki bu kadar mutlu olmayacaktık." şeklinde konuştu.



Elif Şahin ise çok fazla çalışıp çok hakettiklerini dile getirdi: "Çok mutluyuz. Çok çalışıyoruz. Bunu fazlasıyla hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Türk önde, Türk ileri!"



