Elif Şahin: ''Türk önde, Türk ileri''

A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından İlkin Aydın ve Elif Şahin, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Elif Şahin: ''Türk önde, Türk ileri''
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04 Eylül 2023 00:55
A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından İlkin Aydın ve Elif Şahin, Sırbistan'ı 3-2 yenip Avrupa Şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduklarını dile getiren İlkin Aydın, "Bu kadar savaşarak, pes etmeyerek kazandığımız için mutlu oldum. 3-0 olsa belki bu kadar mutlu olmayacaktık." şeklinde konuştu.

Elif Şahin ise çok fazla çalışıp çok hakettiklerini dile getirdi: "Çok mutluyuz. Çok çalışıyoruz. Bunu fazlasıyla hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Türk önde, Türk ileri!"

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