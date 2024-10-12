Elias Jelert'e Okan Buruk kalkanı!

Galatasaray'a 9 milyon euroya alınan ve taraftarının beklentisini karşılayamayan Elias Jelert için Teknik Direktör Okan Buruk'tan hamle geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Elias Jelert'e Okan Buruk kalkanı!
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12 Ekim 2024 09:50
Son güncelleme 12 Ekim 2024 09:52
Galatasaray'ın Kopenhag'tan büyük umutlarla aldığı ama şu ana kadar performansıyla hayal kırıklığı yaratan Elias Jelert için Okan Buruk'un planı belli oldu.

9 milyon euroya alınan Danimarkalı futbolcu için eleştiriler yükselirken, Buruk'tan oyuncusuna destek geldi. 21 yaşındaki futbolcu için yöneticilere değerlendirme yapan sarı-kırmızılı teknik adam, Jelert ile ilgili şunları söyledi:

"Belki şu ana kadar bize katkı veremedi ve kendini gösteremedi ama zamana ihtiyacı var. Sonuçta ilk kez yurt dışına çıktı ve genç bir oyuncu. Jelert bu takımın önemli isimlerinden biri haline gelecek ama alışması gerekiyor. Çalışma temposundan da memnunum. Her futbolcumuz bizim için değerli ve Elias'ı da kazanacağız. Neler yapabileceklerini biliyorum ve bunun için en doğru zamanı seçeceğiz."

Galatasaray formasıyla lig ve Avrupa'da 10 maçta toplamda 341 dakika sahada kalan Danimarkalı futbolcu ile sezon başında 5 senelik sözleşme imzalanmıştı. 

 
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