Elias Jelert'e bir şok daha: Berkan Kutlu

Ismail Jakobs'un sakatlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın savunma hattında zorunlu değişikliğe gidilecek. Yeni transferlerden Elias Jelert, eski takımı Kopenhag'da sol bek oynamıştı, ancak Okan Buruk tercihini yine takımın jokeri Berkan Kutlu'dan yana kullanacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Elias Jelert'e bir şok daha: Berkan Kutlu
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22 Ekim 2024 10:49
Barış Alper Yılmaz'la birlikte neredeyse forma giymediği pozisyon kalmayan Berkan Kutlu, bir kez daha sol bekteki hünerlerini göstermeye hazırlanıyor.

Ismail Jakobs'un Antalyaspor deplasmanında sakatlanmasının ardından oyuna giren Berkan, son düdüğe kadar iyi bir performans ortaya koydu. Sarı-Kırmızılılar şimdi Elfsborg karşılaşmasına hazırlanırken, Jakobs'un bu mücadelede forma giyemeyeceği kesinleşti ve Okan Buruk alternatif arayışlarına başladı.

Yeni transferlerden Elias Jelert, eski takımı Kopenhag'ta uzun süre sol bekte görev yapmıştı.

Beşiktaş maçını etkileyecek karar

Hatta Jelert, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup maçında Galatasaray'a karşı da savunmanın solunda oynamış ve Boey'ye karşı büyük üstünlük kurmuştu. Ancak 21 yaşındaki bekin fiziksel formundan memnun olmayan Buruk, tercihini yine Berkan'dan yana kullanacak gibi görünüyor.

Berkan Kutlu'nun Elfsborg maçındaki performansı, Beşiktaş derbisi öncesindeki kadro tercihi konusunda da Okan Buruk için belirleyici olacak. 

 
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