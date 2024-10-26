El Clasico'nun Türk yıldızları!

İspanya futbolunun en büyük rekabeti El Clasico, bu yıl Türk futbolu adına yine özel bir anlam taşıyor. Real Madrid'de Arda Güler ve Barcelona'da İlkay Gündoğan, 26 Ekim Cumartesi günü Real Madrid'in Stadyumu Santiago Barnabeu'da karşı karşıya gelecek.



EL CLASICO'YA İZ BIRAKAN TÜRK YILDIZLAR!



Real Madrid ve Barcelona arasındaki bu efsanevi rekabette Türk bayrağını ilk dalgalandıran isimlerden biri, 2003 yılında Barcelona'ya transfer olan Rüştü Reçber olmuştu. Onu, 2011 yılında Real Madrid'e transfer olan Nuri Şahin ve aynı dönemde Galatasaray'dan Madrid'e giden Hamit Altıntop izledi. Real Madrid'de Türk oyuncular arasındaki en unutulmaz performanslardan birini sergileyen Mesut Özil, 2010-2013 yılları arasında takımıyla El Clasico'larda boy gösterdi.



ARDA GÜLER VE İLKAY GÜNDOĞAN KARŞI KARŞIYA



Barcelona kanadında ise Arda Turan, 2015 yılında katıldığı Katalan devinde El Clasico heyecanını yaşayan bir diğer Türk oyuncuydu. Şimdi ise Real Madrid'de genç yıldız Arda Güler ve Barcelona'nın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, bu dev rekabetin Türk futbolundaki temsilcileri olarak sahaya çıkacak.



Bu yılki El Clasico'da Arda Güler ve İlkay Gündoğan'ın performansı, hem İspanyol hem de Türk futbolseverler tarafından heyecanla takip edilecek.



