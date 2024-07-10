Ekrem Kılıçarslan yeniden Göztepe'de

Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından arayışlarına başlayan, Ertaç Özbir ve Erce Kardeşler gibi isimlerle görüşen sarı-kırmızılılar, Ekrem'i kadrosuna dahil etti.



Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yapan 26 yaşındaki file bekçisi 2022-2023 sezonunda da Göztepe'de kaleyi korumuştu.



Göztepe'nin Ekrem'in yanı sıra bir kaleci daha alacağı kaydedildi. Eskişehirspor altyapısından yetişen Ekrem Klıçarslan, Hatayspor ve Gaziantep FK'da görev aldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU