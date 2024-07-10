Ekrem Kılıçarslan yeniden Göztepe'de

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovenya'ya giden Göztepe, kaleci transferinde Ekrem Kılıçarslan ile anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Ekrem Kılıçarslan yeniden Göztepe'de
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10 Temmuz 2024 14:04
Son güncelleme 10 Temmuz 2024 14:11
Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından arayışlarına başlayan, Ertaç Özbir ve Erce Kardeşler gibi isimlerle görüşen sarı-kırmızılılar, Ekrem'i kadrosuna dahil etti.

Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yapan 26 yaşındaki file bekçisi 2022-2023 sezonunda da Göztepe'de kaleyi korumuştu.

Göztepe'nin Ekrem'in yanı sıra bir kaleci daha alacağı kaydedildi. Eskişehirspor altyapısından yetişen Ekrem Klıçarslan, Hatayspor ve Gaziantep FK'da görev aldı.

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