Efe Akman: "Benim için özel bir akşam"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Efe Akman açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Efe Akman: 'Benim için özel bir akşam'
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08 Ocak 2025 23:04
Son güncelleme 08 Ocak 2025 23:28
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın ardından Galatasaray'dan Efe Akman açıklamalarda bulundu.

"OKAN HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM"

İlk 11'de ilk defa başladığının altını çizen Efe Akman, "Benim için çok özel bir gece oldu. 7-8 senedir altyapısında, 3 senedir a takımında olduğum çocukluk aşkımda ilk defa ilk 11'de sahaya çıktım. Okan Hocama teşkkür ediyorum. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Penaltı kaçırdık. Pozisyonlar da vardı. Kupada da ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçtan ders çıkaracağız ve lig maçında galip gelmek istiyoruz." dedi.

EFE'NİN PERFORMANSI

2006 doğumlu oyuncu, Galatasaray ile bu sezon 84 dakika süre aldı. Efe Akman aynı zamanda Galatasaray ve Beşiktaş forması giymiş olan Ayhan Akman'ın oğlu.
 
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