Edwards: "Playofflarda kimse Wolves'u görmek istemez!"

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, "Batı Konferansı'ndaki hiç kimsenin" Timberwolves ile playofflarda karşılaşmak "istemeyeceğini" öne sürdü.



Edwards kısa süre önce, Timberwolves'un "sessiz" ve "süper yetenekli" bir takım olması nedeniyle, Batı Konferansı'ndaki diğer ekiplerin playofflarda görmek istemeyecekleri bir kadro olduğunu iddia etti:



"Ekibime çok güveniyorum. Sanırım Batı'da kimsenin görmek istemeyeceği bir takımız. O sessiz ve süper yetenekli olan takımlardanız. Herhangi bir gecede, ne yapacağımızı bilemezsiniz.



Ben de 50 atabilirim, D'Angelo Russell da atabilir, Karl-Anthony Towns da atabilir. Ve KAT 50 atarsa, ben 30 atarım, D-Lo da 20 atar ve manyak bir maç olur.



Herhangi bir gecede bizden ne göreceğinizi kestiremeyeceğiniz için, ürkütücü bir takımız."



Timberwolves şu anda Batı'da 32-28'lik derecesi ile yedinci sırada bulunuyor ve önümüzdeki haftalarda altıncı veya üst sıraya yükselmesi durumunda, garantili bir şekilde playofflarda yer alma şansına sahip olabilecek.



