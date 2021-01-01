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Edwards, ABD Milli takım kampının kalanında yok!

Minnesota Timberwolves forveti Anthony Edwards'ın, ABD Milli takımıyla bulunduğu antrenman kampında hafif bir ayak bileği burkulması geçirdiği ve Las Vegas'taki kampının geri kalanını kaçıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves forveti Anthony Edwards'ın, ABD Milli takımıyla bulunduğu antrenman kampında hafif bir ayak bileği burkulması geçirdiği ve Las Vegas'taki kampının geri kalanını kaçıracağı bildirildi.

Edwards, Tokyo Olimpiyatları öncesinde ana kadroyla birlikte antrenman yapan bir grup oyuncu olan Select Team'e seçilen 17 oyuncudan biriydi.

19 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 72 maçta 19.3 sayı ile tüm çaylak oyuncular arasında en skorer isim olurken, ayrıca 4.7 ribaund, 2.9 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.

Geçtiğimiz Salı günü başlayan milli takım antrenman kampı, 18 Temmuz'a kadar devam edecek.


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