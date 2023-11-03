Edirne'deki futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Edirne Valiliğinin destekleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisi'nin organizasyonuyla futbol turnuvası düzenlendi.



Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan Türkmenistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Somali ve Endonezya takımları, turnuvada 2 hafta boyunca mücadele etti.



Rakiplerini yenerek finale çıkan Kosova ile Kuzey Makedonya takımları arasındaki maçı, Süper Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya yönetti.



Kosovalı öğrencilerden oluşan takım, rakibini 1-0 yenerek şampiyon oldu.



Edirne Valisi Yunus Sezer, şampiyon takıma kupa verdi, iki takımın futbolcularına ise madalyalarını taktı. Sezer, müsabakaları yöneten hakemlere de teşekkür plaketi verdi.



Kosovalı öğrenciler, Vali Sezer'e teşekkür ederek, Kosova bayrağı hediye etti.



YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Fatih Ot, AA muhabirine, Kosova ekibinin Ankara'da düzenlenecek müsabakalarda Edirne'yi temsil edeceğini söyledi.



Güzel bir organizasyon olduğunu belirten Ot, "Spor, dostluk ve kardeşliktir. Futbol turnuvamızda da sporun bu yönünü hissettik. Uluslararası öğrencilere yönelik etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.



Final müsabakasını, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Kültür Müdürü Kemal Soytürk, Göç İdaresi İl Müdürü Musa Aşılıoğlu, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ve uluslararası öğrenciler de izledi.



