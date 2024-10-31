Edin Visca için telafi zamanı!

Göztepe maçında sahanın en kötülerinden biri olan Edin Visca, Fenerbahçe mücadelesinde kendini affettirmek istiyor.



Bosnalı yıldız, sezonun ilk derbisi olan Beşiktaş karşılaşmasında ise maçın henüz başında kırmızı kart görüp, takımını 10 kişi bırakmıştı.



Tecrübeli yıldız bir başka kritik derbide Fenerbahçe önünde sergileyeceği performansla taraftarın ve hocasının gönlünü almayı hedefliyor.



Bu 90 dakikanın Visca açısından tarihi bir önemi de var. Süper Lig'de 99 golü bulunan Edin, derbide ağları havalandırırsa 100'ler kulübüne girecek.



Alex de Souza (136), Elvir Bolic (126) ve Mert Nobre'nin (106) ardından Süper Lig tarihinde 100 gol barajına ulaşan 4. yabancı futbolcu olacak Visca.



