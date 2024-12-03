Edin Visca'da büyük düşüş

Trabzonspor'un deneyimli yıldızı Edin Visca, son dönemde kötü performansıyla bordo mavili taraftarları şaşırtıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Edin Visca'da büyük düşüş
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03 Aralık 2024 11:02
Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Edin Visca, bu sezon kendisinden beklentilerin altında bir performans sergiliyor.

Bordo mavili takımın tecrübeli yıldızı Edin Visca, son 2 haftada sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Ön tarafta Banza, Cham, Draguş gibi oyuncular skor katkısı sağlamasına rağmen Boşnak futbolcu oyunuyla sınıfta kaldı.

YEDEK KALABİLİR

Son Alanyaspor maçının ikinci yarısında kurtarıcı olarak kulübeden oyuna giren Visca, çok etkisiz kaldı. Şenol Güneş'in Kasımpaşa mücadelesinde Visca'yı yedek bırakma ihtimali yine yüksek. 

 
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