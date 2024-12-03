Edin Visca'da büyük düşüş

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Edin Visca, bu sezon kendisinden beklentilerin altında bir performans sergiliyor.
Bordo mavili takımın tecrübeli yıldızı Edin Visca, son 2 haftada sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Ön tarafta Banza, Cham, Draguş gibi oyuncular skor katkısı sağlamasına rağmen Boşnak futbolcu oyunuyla sınıfta kaldı.
YEDEK KALABİLİR
Son Alanyaspor maçının ikinci yarısında kurtarıcı olarak kulübeden oyuna giren Visca, çok etkisiz kaldı. Şenol Güneş'in Kasımpaşa mücadelesinde Visca'yı yedek bırakma ihtimali yine yüksek.
Bordo mavili takımın tecrübeli yıldızı Edin Visca, son 2 haftada sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Ön tarafta Banza, Cham, Draguş gibi oyuncular skor katkısı sağlamasına rağmen Boşnak futbolcu oyunuyla sınıfta kaldı.
YEDEK KALABİLİR
Son Alanyaspor maçının ikinci yarısında kurtarıcı olarak kulübeden oyuna giren Visca, çok etkisiz kaldı. Şenol Güneş'in Kasımpaşa mücadelesinde Visca'yı yedek bırakma ihtimali yine yüksek.