Edin Dzeko, Inter'de kalmak istiyor

İtalya Serie A takımlarından Inter, golcü futbolcusu Edin Dzeko'nun sözleşmesini uzatmak istiyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, kulübün, Bosnalı futbolcuya senelik 3 milyon euro ve bonuslar içeren yeni bir kontrat teklif etmeyi planladığı belirtildi. Dzeko'nun ise Inter'den senelik 4 milyon euro ve bonuslar içeren sözleşme istediği aktarıldı.



GALATASARAY'DAN TEKLİF



36 yaşındaki futbolcuya, Galatasaray ve MLS'ten teklif geldiği ancak golcü futbolcunun Inter'de sözleşmesini uzatmaya daha sıcak baktığı öne sürüldü.



Inter forması altında bu sezon 24 maça çıkan tecrübeli yıldız, 10 gol atıp, 3 asist yaptı.





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