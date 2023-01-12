Edin Dzeko, Inter'de kalmak istiyor

Inter'in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edin Dzeko'ya yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı. Bosnalı golcünün de takımda kalmak istediği ancak tarafların yıllık ücret beklentisinin farklı olduğu kaydedildi. Öte yandan oyuncuya Galatasaray'ın teklif yaptığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Edin Dzeko, Inter'de kalmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2023 16:10
İtalya Serie A takımlarından Inter, golcü futbolcusu Edin Dzeko'nun sözleşmesini uzatmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, kulübün, Bosnalı futbolcuya senelik 3 milyon euro ve bonuslar içeren yeni bir kontrat teklif etmeyi planladığı belirtildi. Dzeko'nun ise Inter'den senelik 4 milyon euro ve bonuslar içeren sözleşme istediği aktarıldı.

GALATASARAY'DAN TEKLİF

36 yaşındaki futbolcuya, Galatasaray ve MLS'ten teklif geldiği ancak golcü futbolcunun Inter'de sözleşmesini uzatmaya daha sıcak baktığı öne sürüldü.

Inter forması altında bu sezon 24 maça çıkan tecrübeli yıldız, 10 gol atıp, 3 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ