Edin Dzeko gümbür gümbür başladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko, yeni sezona gümbür gümbür başladı.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynanan ilk maçta 3 gol atarak takımının 4-3'lük galibiyetinde önemli rol oynayan 38 yaşındaki yıldız, ikinci maçta da performansını sürdürdü.
Kadıköy'de oynanan ikinci maçta da ağları sarsan ve 1-0 gerideki takımını ateşlemeyi başaran Edin Dzeko, 2-1'lik galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Bu gollerle birlikte sezonun ilk 2 resmi maçında 4 gole ulaşan Edin Dzeko, Kadıköy tribünlerinden büyük sevgi gördü.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynanan ilk maçta 3 gol atarak takımının 4-3'lük galibiyetinde önemli rol oynayan 38 yaşındaki yıldız, ikinci maçta da performansını sürdürdü.
Kadıköy'de oynanan ikinci maçta da ağları sarsan ve 1-0 gerideki takımını ateşlemeyi başaran Edin Dzeko, 2-1'lik galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Bu gollerle birlikte sezonun ilk 2 resmi maçında 4 gole ulaşan Edin Dzeko, Kadıköy tribünlerinden büyük sevgi gördü.