Edin Dzeko gümbür gümbür başladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko, sezonun ilk 2 resmi maçında 4 gol atmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko gümbür gümbür başladı
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30 Temmuz 2024 22:15
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 23:45
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko, yeni sezona gümbür gümbür başladı.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynanan ilk maçta 3 gol atarak takımının 4-3'lük galibiyetinde önemli rol oynayan 38 yaşındaki yıldız, ikinci maçta da performansını sürdürdü.

Kadıköy'de oynanan ikinci maçta da ağları sarsan ve 1-0 gerideki takımını ateşlemeyi başaran Edin Dzeko, 2-1'lik galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Bu gollerle birlikte sezonun ilk 2 resmi maçında 4 gole ulaşan Edin Dzeko, Kadıköy tribünlerinden büyük sevgi gördü.



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