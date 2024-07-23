Edin Dzeko'dan İsviçre'de resital

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Lugano karşısında 3 gol atarak müthiş bir performans gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko'dan İsviçre'de resital
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23 Temmuz 2024 23:02
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 23:36
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Lugano karşısında 3 gol atarak müthiş bir performans gösterdi.

Maçın 45+1. dakikasında penaltıdan topu ağlara gönderen Edin Dzeko, ikinci yarının henüz ilk saniyelerinde Tadic'ten aldığı pası ceza alanında yaptığı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Lugano'nun skoru 2-2'ye getirmesinden birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan Edin Dzeko, Szymanski'nin kaptığı ve ceza alanına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek hat-trick yaptı.

Lugano filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko (38 yaş 128 gün), Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu

Edin Dzeko, sezonun ilk maçında 3 gol birden atarak 'Hazırım' mesajı vermiş oldu.
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