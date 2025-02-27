Edin Dzeko'dan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayı planladığı Edin Dzeko, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko'dan Fenerbahçe kararı!
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27 Şubat 2025 08:20
İç transferde İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe, enerji dopusu Edin Dzeko ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Bir ay sonra 39 yaşına basacak olmasına rağmen 19 gol-6 asistlik muazzam performansıyla büyük takdir toplayan Bosnalı forvetin kontratı sezon sonunda bitecek. Karakter olarak takıma ağabeylik de eden Dzeko ile devam etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki haftalarda sözleşme görüşmeleri için bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin, deneyimli yıldıza 2026 yazına kadar sürecek yeni bir kontrat teklif edeceği öğrenildi.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerde ikinci sezonunu dolduracak Bosnalı yıldızın, ailesiyle birlikte yaşadığı İstanbul'dan ayrılmak gibi düşüncesinin olmadığı ve bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 38 maçta süre bulan Edin Dzeko, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.


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