Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelesinde konuk ettiği Polonya temsilcisi Developres'i 3-2 yendi.
Polonya'da oynanan çeyrek finalin ilk maçını 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Saliha Şahin)
Developres: Obiala, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Blagojevic (Szczyglowska, Rapacz, Szlagowska, Binczycka, Bagrowska)
Setler: 20-25, 25-19, 24-26, 25-21, 15-8
Süre: 118 dakika (26, 25, 28, 27, 12)
Polonya'da oynanan çeyrek finalin ilk maçını 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Saliha Şahin)
Developres: Obiala, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Blagojevic (Szczyglowska, Rapacz, Szlagowska, Binczycka, Bagrowska)
Setler: 20-25, 25-19, 24-26, 25-21, 15-8
Süre: 118 dakika (26, 25, 28, 27, 12)
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