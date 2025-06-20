Dusan Alimpijevic: 'Sonuna kadar savaşacağız!'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanında 84-76 mağlup olan Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.



Dusan Alimpijevic şu ifadeleri kullandı:



"Rakibimizi galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaşacağız. Pes etmeyeceğiz çünkü Beşiktaş'ın karakteri bu. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz, bu mesajı veriyorum."



