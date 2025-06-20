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Dusan Alimpijevic: "Sonuna kadar savaşacağız!"

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko maçından sonra konuştu.

calendar 20 Haziran 2025 01:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Sonuna kadar savaşacağız!'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanında 84-76 mağlup olan Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Dusan Alimpijevic şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizi galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaşacağız. Pes etmeyeceğiz çünkü Beşiktaş'ın karakteri bu. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz, bu mesajı veriyorum."


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