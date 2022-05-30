Dursun Özbek yoğun mesaide

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, bu hafta içerisinde de önemli görüşmeler yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek yoğun mesaide
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30 Mayıs 2022 12:37
Galatasaray'da seçim için ciddi bir şekilde mesai harcayan Dursun Özbek, bu hafta içerisinde de önemli görüşmelerde bulunacak. Özbek'in, programı doğrultusunda ekibiyle bu hafta tam 4 toplantı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Ekibin gündemi ise çok kritik konular üzerine olacak. Özbek, özellikle; Ada, Riva ve Kemerburgaz konusunda ekibine bilgi verecek, yol haritası çizilmeye çalışılacak.

Özbek'in ayrıca tamamlanmamış projeler hakkında da nasıl adımlar atılacağı ve Galatasaray 'ın geleceği için yapılacakları anlatmasının beklendiği de edinilen bilgiler arasında yer aldı. 

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