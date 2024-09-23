Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyunculara müjde!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbi öncesinde oyunculara prim sözü vaadinde bulunmamasına rağmen Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi 3-1'lik mağlup ettiği maç sonrası Sarı Kırmızılı oyuncuları ödüllendirme kararı aldı.
Maçtan sonra telefonla Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nu arayan Özbek'in, "Özel prim veriyoruz" dediği ortaya çıktı.
Primin toplam 1.5 milyon euro olduğu belirtildi. Başkanın, Hatipoğlu aracılığıyla soyunma odasında bütün takımı tebrik ettiği öğrenildi. Öte yandan Galatasaraylı yöneticiler, derbi sonrası Başkan Dursun Özbek'le yemek yedi.
Maçtan sonra telefonla Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nu arayan Özbek'in, "Özel prim veriyoruz" dediği ortaya çıktı.
Primin toplam 1.5 milyon euro olduğu belirtildi. Başkanın, Hatipoğlu aracılığıyla soyunma odasında bütün takımı tebrik ettiği öğrenildi. Öte yandan Galatasaraylı yöneticiler, derbi sonrası Başkan Dursun Özbek'le yemek yedi.