Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyunculara müjde!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten prim kararı çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyunculara müjde!
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23 Eylül 2024 08:37
Son güncelleme 23 Eylül 2024 08:52
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbi öncesinde oyunculara prim sözü vaadinde bulunmamasına rağmen Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi 3-1'lik mağlup ettiği maç sonrası Sarı Kırmızılı oyuncuları ödüllendirme kararı aldı.

Maçtan sonra telefonla Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nu arayan Özbek'in, "Özel prim veriyoruz" dediği ortaya çıktı.

Primin toplam 1.5 milyon euro olduğu belirtildi. Başkanın, Hatipoğlu aracılığıyla soyunma odasında bütün takımı tebrik ettiği öğrenildi. Öte yandan Galatasaraylı yöneticiler, derbi sonrası Başkan Dursun Özbek'le yemek yedi.




 

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