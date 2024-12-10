Dursun Özbek'ten Ankara'ya çıkarma

Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüştü. Galatasaray ile ilgili tüm sıkıntıları Erdoğan'a aktardığını öne sürdü.



"HACIOSMANOĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ"



Öte yandan Çolak, Dursun Özbek'in bu görüşmede Dursun Özbek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevden alınmasını talep ettiğini ifade etti.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı polemiğin ardından çarpıcı bir hamlede bulundu.Ekol TV'de konuşan Tanju Çolak,