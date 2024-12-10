Dursun Özbek'ten Ankara'ya çıkarma

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan son olayların ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten Ankara'ya çıkarma
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10 Aralık 2024 00:21
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı polemiğin ardından çarpıcı bir hamlede bulundu.

"ÖZBEK, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ"

Ekol TV'de konuşan Tanju Çolak, Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüştü. Galatasaray ile ilgili tüm sıkıntıları Erdoğan'a aktardığını öne sürdü.

"HACIOSMANOĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ"

Öte yandan Çolak, Dursun Özbek'in bu görüşmede Dursun Özbek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevden alınmasını talep ettiğini ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
 
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