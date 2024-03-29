Dursun Özbek: "Sponsorluk bekliyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Skoda'nın düzenlediği etkinliğe katıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dursun Özbek: 'Sponsorluk bekliyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2024 11:25
Son güncelleme 29 Mart 2024 11:29
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Skoda'nın düzenlediği etkinliğe katıldı.

Dursun Özbek, Skoda'nın düzenlediği etkinliğe katıldı. Sarı-kırmızılı camianın önde gelen ismi Skoda Türkiye Başkanı Ahmet Yüce ve Skoda yönetim kurulu üyesi Martin Jahn ile bir araya geldi

Başkan Özbek, "İki büyük markanın iş birliğinin her iki tarafa da büyük fayda getireceğini söyledim. Bu buluşmamızın o yönde de meyve vereceğini düşünüyorum. Ahmet Bey çok iyi bir Galatasaraylı" dedi

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery