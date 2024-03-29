Dursun Özbek: 'Sponsorluk bekliyorum'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Skoda'nın düzenlediği etkinliğe katıldı.
Dursun Özbek, Skoda'nın düzenlediği etkinliğe katıldı. Sarı-kırmızılı camianın önde gelen ismi Skoda Türkiye Başkanı Ahmet Yüce ve Skoda yönetim kurulu üyesi Martin Jahn ile bir araya geldi
Başkan Özbek, "İki büyük markanın iş birliğinin her iki tarafa da büyük fayda getireceğini söyledim. Bu buluşmamızın o yönde de meyve vereceğini düşünüyorum. Ahmet Bey çok iyi bir Galatasaraylı" dedi
Dursun Özbek, Skoda'nın düzenlediği etkinliğe katıldı. Sarı-kırmızılı camianın önde gelen ismi Skoda Türkiye Başkanı Ahmet Yüce ve Skoda yönetim kurulu üyesi Martin Jahn ile bir araya geldi
Başkan Özbek, "İki büyük markanın iş birliğinin her iki tarafa da büyük fayda getireceğini söyledim. Bu buluşmamızın o yönde de meyve vereceğini düşünüyorum. Ahmet Bey çok iyi bir Galatasaraylı" dedi