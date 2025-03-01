Dursun Özbek: "Okan Buruk'un arkasındayım, kalacak!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a "Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk takımın başında kalacak." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek: 'Okan Buruk'un arkasındayım, kalacak!'
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01 Mart 2025 13:50
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde alınan sonuçlar ve futbol nedeniyle eleştirilerin odağındaki Okan Buruk'a destek çıktı.

Dursun Özbek ve yöneticiler, 'Hocamıza güveniyoruz, arkasındayız' mesajını verdi.

Galatasaray Başkanı Özbek, yöneticilerle yaptığı değerlendirme toplantısında, "Her takım zaman zaman düşüşler yaşayabilir ama biz açık farkla lider durumdayız. Hocamızın da hep yanında olağağız. Kupada devam ediyoruz. Okan Buruk, ben başkan olduğum sürece Galatasaray teknik direktörü olacak. 2 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Bu yıl da 25. kez şampiyon olacağız ve 5. yıldızı takan ilk kulüp olacağız." dedi.

"BİLİNÇLİ BİR ALGI YARATIYORLAR"

Yönetimden gelendeğerlendirmede ise, "Hocamızı itibarsızlaştırmak için bilinçli bir şekilde algı yaratıyorlar. Okan Hocamız ile iki sene üst üste şampiyonluk yaşadık. Bu sene de 3. kez şampiyon olacağız." ifadeleri kullanıldı. 

 
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