Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, Brooklyn Nets'teki görev süresi hakkında dürüst açıklamalarda bulundu.



Bu yıl sezon ortasında Nets'ten Suns'a takas edilmiş olan Durant, Brooklyn'de bulunduğu süre boyunca bireysel olarak çok iyi performans göstermiş olsa da, ekip playofflarda hiçbir zaman beklenen başarıyı elde edememişti.



The Athletic'ten Shams Charania ile yaptığı röportajda KD, Nets'le geçirdiği zaman hakkında konuşarak, işlerin bu şekilde sona ermesinden "nefret ettiğini" ancak bazı şeyleri "yürütemediklerini" açıkladı:



"O organizasyon için en iyisini diliyorum. Her maç bizim için en iyisini istemiştim. İşlerin böyle sona ermiş olmasından cidden nefret ettim. Nets'in b*ktan bir organizasyon olduğunu kanıtlamaya falan çalışmıyordum. Aksine Nets'in harika bir organizasyon olduğunu, oyuncularını önemsediğini ve onlar için en iyisini istediğini kanıtlamaya çalışıyordum. Bazı şeyleri yürümtemedik işte. Bunu anlıyorum.



Burada Nets'in hatalı olduğunu kanıtlama gibi bir niyetim yok, orada olduğum süre boyunca sadece yaptıkları takasla değil, bana karşı yaklaşımlarıyla harika olduklarını düşünüyorum.



Aşil sakatlığımdan sonra parkelere dönme sürecimde, her adımda benim yanımda oldular. Ve bu, ömür boyu takdir edeceğim bir şey. Yollarımız nasıl ayrılmışsa ayrılsın, ömür boyu bir aile gibi birbirimize bağlı kalacağımızı hissediyorum."



Durant bu sezon 29.8 sayı, 6.8 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarına sahip.





