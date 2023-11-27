Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant, Brooklyn Nets'ten bulunduğu ilk takas talebinde, takımın "kendisini bırakmayı reddettiğini" söyledi.



Durant, başlangıçta 2022-23 sezonu öncesinde Nets'ten ayrılmak istemiş olsa da, Brooklyn'in kendisini bırakmayı reddetmesi nedeniyle geçtiğimiz sezonun son takas gününe dek gönderilmemişti.



KD, bu durumu şu sözlerle açkladı:



"Nets beni bırakmayı reddetmişti... O zaman bunu denemiş olsam da, süre yetmemişti. Tüm bunlar yüzünden hiçbir maçı kaçırmayacaktım... ama sonunda mükemmel bir zamanlamayla oldu."



Durant ilk olarak Haziran 2022'de Nets'ten takas talebinde bulunmuş ve tercih ettiği yerler olarak Suns ve Miami Heat'i göstermişti. Ancak ESPN'den Adrian Wojnarowski, o dönemde Nets'in "Durant'in tercih ettiği takımlardan" ziyade, "kendilerine en çok varlığı kazandıracak bir anlaşma yapmayı planladığını" bildirmişti.



2022-23 sezonunun başlangıcından önce hiçbir anlaşma sonuçlanamadığından ötürü Durant, sezonun başında Nets forması giymişti. Brooklyn, Kyrie Irving'i Dallas Mavericks'e takas ettikten sonra, KD Şubat ayında tekrar Suns için takas talebinde bulunmuştu.



Nets, Durant ve TJ Warren'ı Suns'a yollamış, karşılığında ise Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder ve dört adet korumasız ilk tur draft hakkı almıştı.





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